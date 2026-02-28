Haberler

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Arnavutluk'taki turnuvada bronz madalya aldı

Güncelleme:
Zeynep Yetgil, Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Muhamet Malo Ranking Serisi Güreş Turnuvası'nda kadınlar 53 kiloda bronz madalya kazandı. Turnuvada Polonyalı ve Kazak rakiplerini yenerek finale yükselen Zeynep, Hint rakibine kaybederek üçüncü oldu.

Muhamet Malo Ranking Serisi Güreş Turnuvası'nda mücadele eden Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda kadınlar 53 kiloda mindere çıktı.

Nordik sisteminde güreşen Zeynep, Polonyalı Roksana Marta Zasina'yı mağlup etmesi sonrası tarafsız sporcu Natalia Malysheva'ya yenildi. Ardından Kazak Ayazhan Markasheva ile yaptığı maçı kazanan Zeynep, Hint Meenakshi ile karşılaştığı son müsabakayı kaybederek bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
