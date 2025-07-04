Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Çiftlerde İkinci Tura Veda Etti

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TÜRK kadın tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Rus partneri Polina Kudermetova ile birlikte oynadığı çiftler üçüncü tur maçında, 2 numaralı seri başı Erin Routliffe ve Gabriela Dabrowski çifti karşısında 6-3 ve 6-3'lük setlerle elendi.

TÜRK kadın tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da çiftlerde ikinci turda elendi.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da çiftler üçüncü tur karşılaşmasında Zeynep Sönmez ve Rus Polina Kudermetova, 2 numaralı seri başı Erin Routliffe - Gabriela Dabrowski çiftiyle karşı karşıya geldi. 1 saat 13 dakika süren mücadelede Zeynep ve Kudermetova çifti, 6-3 ve 6-3'lük setlerle yenilerek Wimbledon'a ikinci turda veda etti.

Routliffe - Dabrowski ikilisi, Irina Hromaçeva - Fanny Stollar ve Anastasia Detiuc - Irina Şimanoviç çiftler maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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