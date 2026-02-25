Haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta 2. tura yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeynep Sönmez, Meksika'nın Merida kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ilk turda Kanadalı Cadence Brace'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda Kanadalı Cadence Brace'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep, Meksika'nın Merida kentinde düzenlenen turnuvadaki tekler ilk tur maçında, klasmanın 204 numarası Brace ile karşılaştı.

WTA 500 düzeyindeki turnuvaya özel davetle katılan Zeynep, elemelerden ana tabloya yükselen rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

23 yaşındaki milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 2024'te finalde yendiği 3 numaralı seribaşı Ann Li (ABD) olacak.

Zeynep, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu, 2024'te WTA 250 seviyesinde olan Merida Açık'ta elde etmişti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuzla ilgili yürek yakan detay! Enkazdan ilk görüntüler
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi

Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla dünyayı ele geçirdi
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuzla ilgili yürek yakan detay! Enkazdan ilk görüntüler
Sadettin Saran 90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış

90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket

Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket