Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda İspanyol rakibi Carlota Martinez Cirez'i 2-0 mağlup ederek ikinci tura adını yazdırdı.

Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, klasmanın 352 numarası Martinez Cirez ile karşılaştı.

Üç set puanı çevirdiği ilk seti 7-5, 2. seti ise 6-2 kazanan 23 yaşındaki Zeynep, korttan 2-0 galip ayrılarak WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

Milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 27 numaralı seribaşı İspanyol Cristina Bucsa olacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
