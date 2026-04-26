Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a Üçüncü Turda Veda Etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Mutua Madrid Açık'ta üçüncü tur karşılaşmasında Arjantinli raket Solana Sierra'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Mutua Madrid Açık'ta üçüncü tur karşılaşmasında Arjantinli raket Solana Sierra'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Madrid'de toprak kortta düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada, milli tenisçi Zeynep Sönmez üçüncü turda dünya 88 numarası Arjantinli Solana Sierrea ile karşılaştı. Sönmez, ilk seti 6-0 kazanmasına rağmen, ikinci seti 6-2, üçüncü seti 6-3 kaybederek, müsabakadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Sönmez, turnuvanın ilk turunda İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 2-0, ikinci turunda ise dünya 30 numarası İspanyol raket Cristina Bucsa'yı 2-1 mağlup etmişti.