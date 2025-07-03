Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki Rakibi Belli Oldu

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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan Zeynep Sönmez, Yekaterina Aleksandrova ile karşılaşacak.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez'in rakibi belli oldu.

Hollandalı raket Suzan Lammens'i 6-4 ve 6-0'lık setlerle saf dışı bırakan Rus tenisçi Yekaterina Aleksandrova, Zeynep'in 3. turdaki rakibi oldu.

Zeynep, dünya 18 numarası Aleksandrova ile yarın karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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