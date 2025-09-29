Zeynep Sönmez, Çin Açık Tenis Turnuvası'na Veda Etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Pekin'de düzenlenen WTA 1000 serisi turnuvanın 3. turunda Rus rakibi Anastasia Potapova'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Çin Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez, 3. turda Rus Anastasia Potapova'ya 2-0 yenildi.
Milli tenisçi, başkent Pekin'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının 3. turunda Potapova ile karşılaştı.
Rakibine 3-6 ve 5-7'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, turnuvaya veda etti.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor