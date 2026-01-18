Haberler

Tenis dünyası ve dış basın Zeynep Sönmez'i konuşuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta oyunu durdurarak yardım ettiği top toplayıcı çocuğun ardından Ekaterina Alexandrova'yı mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

SEZONUN ilk Grand Slam turnuvası Avustralian Open'da elemelerden ana tabloya yükselen milli tenisçi Zeynep Sönmez, karşılaşma sırasında fenaşalan top toplayıcı çocuğun yardımına koştu.

Dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'nın ilk tur maçında seti eşitlemek için servis kullandığı sırada, sıcak hava koşullarından etkilenen top toplayıcı çocuğun dengesini kaybederek yere düştüğünü fark eden Sönmez, oyunu durdurmak için elini kaldırdı. Milli tenisçi, kısa süreli rahatsızlık yaşayan çocuğun yanına giderek korttan çıkmasına yardımcı oldu.

Mücadele kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmanın yeniden başlamasıyla oyununa odaklanan Zeynep Sönmez, Ekaterina Alexandrova'yı 7-5, 4-6, 6-4 mağlup ederek Avustralya Açık'ta ikinci tura yükseldi.

Zeynep Sönmez'in maç sırasında sergilediği bu davranış yabancı basında da geniş yer buldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura yükselmeyi başaran ilk Türk kadın tenisçimiz oldu. Harikasın Zeynep, seninle gurur duyuyoruz kızım…"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
Kağıthane'deki kalaşnikoflu saldırı: Aracına GPS yerleştirilmiş, 37 mermiyle vurulmuş

Kağıthane'deki kalaşnikoflu infazda kan donduran detaylar ortaya çıktı
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur