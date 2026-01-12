Zeynep Sönmez Australian Open Elemelerinde ikinci turda
17 yaşındaki Zeynep Sönmez, Australian Open elemelerinin ilk turunda Çek raket Laura Samson'u 6-2, 6-2 yenerek ikinci tura yükseldi. Sönmez, ikinci turda dünya 180 numarası Arjantinli raket Julia Riera ile karşılaşacak.
Australian Open elemelerinin ilk turunda klasmanın 146'ncı basamağında bulunan 17 yaşındaki Çek raket Laura Samson ile karşılaşan Zeynep Sönmez 1 saat 15 dakika süren mücadelede Samson'u 6-2, 6-2 yenerek ikinci tura adını yazdırdı. Zeynep Sönmez bu mücadelede ilk servislerinden yüzde 80 oranında puan çıkardı.
Sönmez'in elemelerin ikinci turunda rakibi dünya 180 numarası Arjantinli raket Julia Riera olacak. 23 yaşındaki Riera elemelerin ilk turunda Ena Shibahara'yı 6-4, 1-6, 6-3 mağlup etti.