Haberler

Zeynep Sönmez Australian Open Elemelerinde ikinci turda

Zeynep Sönmez Australian Open Elemelerinde ikinci turda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 yaşındaki Zeynep Sönmez, Australian Open elemelerinin ilk turunda Çek raket Laura Samson'u 6-2, 6-2 yenerek ikinci tura yükseldi. Sönmez, ikinci turda dünya 180 numarası Arjantinli raket Julia Riera ile karşılaşacak.

ZEYNEP Sönmez, Slam turnuvası Australian Open elemelerinde rakibi Laura Samson'u mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Australian Open elemelerinin ilk turunda klasmanın 146'ncı basamağında bulunan 17 yaşındaki Çek raket Laura Samson ile karşılaşan Zeynep Sönmez 1 saat 15 dakika süren mücadelede Samson'u 6-2, 6-2 yenerek ikinci tura adını yazdırdı. Zeynep Sönmez bu mücadelede ilk servislerinden yüzde 80 oranında puan çıkardı.

Sönmez'in elemelerin ikinci turunda rakibi dünya 180 numarası Arjantinli raket Julia Riera olacak. 23 yaşındaki Riera elemelerin ilk turunda Ena Shibahara'yı 6-4, 1-6, 6-3 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maliye, 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı

Bakan Şimşek düğmeye bastı! Bu hileyi yapanlara resmen ceza yağdı
Mezarlığın altından hazine fışkırdı! Üzerinde Samsun yazıyor

Mezarlığın altından hazine fışkırdı! Üzerinde o ilimizin adı yazıyor
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
Maliye, 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı

Bakan Şimşek düğmeye bastı! Bu hileyi yapanlara resmen ceza yağdı
Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması

Hadise'nin destek paylaşımına tepki beklemediği bir isimden geldi
Süper Kupa'ya damga vuran an

El Clasico'ya damga vuran görüntü