Zeren Spor Voleybol Takımı, Polonya ile Karşılaşıyor

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında yarın sahasında Polonya kulübü LKS Commercecon ile karşılaşacak.

Başkentteki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Ankara, 2009'dan bu yana ilk kez bir CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçına ev sahipliği yapacak.

Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelesinde, son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley'e büyük çekişme sonucu 3-2 yenilen Zeren Spor, ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Zeren Spor'un Sırp smaçörü Aleksandra Uzelac, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

D Grubu'nda Zeren Spor, bir puanla 3'üncü, puansız LKS Commercecon ise son sırada yer alıyor.