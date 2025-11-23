Zeren Spor, Göztepe'yi Deplasmanda 3-0 Mağlup Etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Zeren Spor, Atatürk Voleybol Salonu'nda Göztepe'yi 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç süresi 86 dakika sürdü ve setler 21-25, 19-25, 15-25 sonuçlandı.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Mümin Şalvarlılar
Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Hollock, İlayda Uçak, Atkinson, Rotar, Emine Arıcı (Berre İnce, Nazlı Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Scuka, Ceren Kapucu, Hande Naz Sunar)
Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Onal, Mihajlovic, Gatina)
Setler: 21-25, 19-25, 15-25
Süre: 86 dakika
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor