Zeren Spor, Göztepe'yi Deplasmanda 3-0 Mağlup Etti

Zeren Spor, Göztepe'yi Deplasmanda 3-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Zeren Spor, Atatürk Voleybol Salonu'nda Göztepe'yi 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç süresi 86 dakika sürdü ve setler 21-25, 19-25, 15-25 sonuçlandı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Sema Sert Kayıkçı, Mümin Şalvarlılar

Göztepe: Nur Sevil Gökbudak, Hollock, İlayda Uçak, Atkinson, Rotar, Emine Arıcı (Berre İnce, Nazlı Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Scuka, Ceren Kapucu, Hande Naz Sunar)

Zeren Spor: Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Onal, Mihajlovic, Gatina)

Setler: 21-25, 19-25, 15-25

Süre: 86 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
