Haberler

Zeki Çelik: İspanya ile Zor Bir Maç Oynayacağız

Güncelleme:
A Milli Takım futbolcusu Zeki Çelik, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynayacakları İspanya maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk maçta aldıkları kötü sonucu hatırlatan Çelik, Play-off'lara kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milli futbolcu Zeki Çelik, İspanya ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyleyerek, "İlk maçta kötü bir sonuç almıştık. Hatalarımızı gördük" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 22.45'te İspanya'ya konuk olacak. Bu maç öncesinde La Cartuja Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Zeki Çelik konuştu. Sezona başlarken kendisine hedefler koyduğunu anlatan Çelik, "Bu hedefler doğrultusunda performansımdan memnunum. Daha iyisini yapmak istiyorum. Sürekli oynadığım için de bu benim için önemli. Oynadığım futboldan da keyif alıyorum" diye konuştu.

İspanya ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, "Yarın çok zor bir karşılaşma. İlk maçta kötü bir sonuç almıştık. Hatalarımızı gördük. Play-off'lara kaldığımız için çok mutluyuz. Play-off'lardan önce İspanya maçından olumlu bir sonuç alıp, iyi bir futbol oynayıp, oraya hazır ve odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Takımdaki eksik futbolcuların hatırlatılması üzerine Zeki Çelik, "Yanımızda olmayan oyuncular, çok kaliteli oyuncular. Takımda sonuçta sadece 11 oyuncu yok. Dünya Kupası'na en az 25 kişi gideceğiz. Bence bütün oyuncular bunun fakında. Yarınki maça çok hazır ve odaklanmış bir şekilde gördüm. Kim oynarsa oynasın elinden gelen her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek"

Hedeflerinin her zaman Dünya Kupası'na direkt katılmak olduğunu belirten milli futbolcu, "Gruplarda bazen zorlu rakipler de olabiliyor. İspanya'ya karşı ilk maçı kazanıp, direkt gitmekti ama olumsuz bir sonuç aldık. Play-off'tan gitmek için elimizden geleni yapacağız. Son Dünya Kupası'na da play-off'tan gitmiştik. Neden olmasın? Hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek" diyerek sözlerini tamamladı. - SEVİLLA

