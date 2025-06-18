Zehra Güneş: Muhteşem Atmosferle 3-0'lık Galibiyet Kazandık

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesi sonrası Zehra Güneş, taraftarların desteklerinin galibiyetteki önemine dikkat çekti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, Dominik Cumhuriyeti maçında tribünlerde muhteşem bir atmosfer olduğunu belirterek, "Onlar sayesinde çok kritik yerlerde gücün bizde olduğunu onlara hatırlatıp 3-0 net bir galibiyetle onları yenebildik" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi ikinci etabı ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Millilerde, karşılaşmanın ardından Zehra Güneş ve Elif Şahin birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Elif'in takım arkadaşına atmosferi sorması üzerine Zehra Güneş, "Atmosfer muhteşemdi. İlk maçlar çok zordur. Biz uzun süreden sonra takıma katıldık. Çok kritik yerlerden geri dönüp kıyasıya mücadele verdiğimiz setleri almamızın en büyük nedenlerinden biriydi. Bütün seyircilerimize, tribünde, ekran başında bizi destekleyen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onlar sayesinde çok kritik yerlerde gücün bizde olduğunu onlara hatırlatıp 3-0 net bir galibiyetle onları yenebildik" ifadelerini kullandı.

Zehra da, Elif'e "Bugün az plase attın" demesi üzerine Elif, "Bugün böyle olması gerekiyordu. Diğer maçlarda ne olur bilmiyorum" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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