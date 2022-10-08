Zajc'tan Fenerbahçe taraftarını yıkan karar! Ayrılık an meselesi

Fenerbahçe'de sezona iyi başlayan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Miha Zajc, son haftalarda Jorge Jesus tarafından tercih edilmeyen isimlerin başında geliyor. Sloven yıldızın bu durum karşısında oldukça düşünceli olduğu ve devre arasında özellikle İtalyan takımlarından gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.