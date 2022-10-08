Zajc'tan Fenerbahçe taraftarını yıkan karar! Ayrılık an meselesi
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Fenerbahçe'de sezona iyi başlayan ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Miha Zajc, son haftalarda Jorge Jesus tarafından tercih edilmeyen isimlerin başında geliyor. Sloven yıldızın bu durum karşısında oldukça düşünceli olduğu ve devre arasında özellikle İtalyan takımlarından gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle formasını kaybeden isimlerden olan Miha Zajc, devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
FORMAYI UNUTTU
Fanatik'te yer alan habere göre, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla başarılı performans sergileyen ve yeni sezona da iyi başlayan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerdeki kadro derinliği sebebiyle şans bulamayan isimlerden biri oldu.
İTALYA'DAN GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Fenerbahçe'de forma şansı bulmasının artık zor olduğunu düşünen Miha Zajc, devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılabilir. Sloven yıldızın, özellikle İtalyan takımlarından gelen teklifleri yeniden değerlendirmeye alacağı belirtildi.