Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kazandı

Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban'ı yenerek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını elde etti. Zeybek, geleneği sürdürerek hamamda yıkandı ve tebrikleri kabul etti.