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Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kazandı

Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kazandı

Spor Haberleri

Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban'ı yenerek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını elde etti. Zeybek, geleneği sürdürerek hamamda yıkandı ve tebrikleri kabul etti.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek, geleneği devam ettirerek hamamda yıkandı.

Başpehlivanlık güreşi sonrası doping kontrolü için numune veren Zeybek, daha sonra Sarayiçi'nden çıkarak kent merkezine geldi.

Bankalar Caddesi'nde kalabalık tarafından alkışlarla karşılanan Zeybek, tebrikleri kabul etti, isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

Ardından Selimiye Camisi yanındaki Saray Hamamı'na giden başpehlivan Zeybek, burada Cami İmamı Erdal Albayrak tarafından karşılandı.

Albayrak, Zeybek'i tebrik edip Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Okunan duanın ardından Zeybek, hamama girerek yıkandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor

Yusuf Can Zeybek İsmail Balaban Spor Haberler

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