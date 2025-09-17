Yusuf Akçiçek'ten ilk maçında füze! İptal olsa da beğeni aldı
Al Hilal forması giyen genç futbolcu Yusuf Akçiçek, Asya Şampiyonlar Ligi Elite etabındaki ilk maçında uzaklardan şık bir gol attı. Ancak Akçiçek'in attığı gol, VAR incelemesi sonucu elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Genç futbolcunun enerjik oyunu teknik heyetten tam not alırken, taraftarlara gelecek maçlar için umut verdi.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e bu sezon katılan genç futbolcu Yusuf Akçiçek, Asya Şampiyonlar Ligi Elite etabında ilk kez forma giydi. Maçın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Yusuf, 45+6'ncı dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla ağları sarstı.
VAR KARARI GOLÜ GEÇERSİZ KILDI
Gol sonrası VAR incelemesi yapan hakem, pozisyonun başında Leonardo'nun topa elle müdahale ettiğini tespit etti. Bu nedenle Yusuf Akçiçek'in attığı gol iptal edildi ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Her ne kadar golü geçerli sayılmasa da Yusuf Akçiçek'in oyunu teknik heyetten tam not aldı. Genç futbolcunun enerjisi ve oyun görüşü, Al Hilal taraftarına gelecek maçlar için umut verdi. Teknik ekibin Yusuf'a daha fazla süre vermesi bekleniyor.