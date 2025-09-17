Yusuf Akçiçek'ten ilk maçında füze! İptal olsa da beğeni aldı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e bu sezon katılan genç futbolcu Yusuf Akçiçek, Asya Şampiyonlar Ligi Elite etabında ilk kez forma giydi. Maçın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Yusuf, 45+6'ncı dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla ağları sarstı.

VAR KARARI GOLÜ GEÇERSİZ KILDI

Gol sonrası VAR incelemesi yapan hakem, pozisyonun başında Leonardo'nun topa elle müdahale ettiğini tespit etti. Bu nedenle Yusuf Akçiçek'in attığı gol iptal edildi ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Her ne kadar golü geçerli sayılmasa da Yusuf Akçiçek'in oyunu teknik heyetten tam not aldı. Genç futbolcunun enerjisi ve oyun görüşü, Al Hilal taraftarına gelecek maçlar için umut verdi. Teknik ekibin Yusuf'a daha fazla süre vermesi bekleniyor.