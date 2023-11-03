Yunusemre Belediyespor Veteran Judocuları Balkan Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü

Yunusemre Belediyespor'un veteran judocuları Hamza Yeter ve Mehmet Şevik, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndan üç altın, 1 gümüş madalya ile döndü. Kulübün sporcuları başarılarıyla gurur duyuldu.

Yunusemre Belediyespor'un veteran judocuları Hamza Yeter ve Mehmet Şevik, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndan üç altın, 1 gümüş madalya ile döndü.

Yunusemre Belediyespor'un veteran judocuları Balkan Şampiyonası'na damga vurdu. Kulübün sporcularından Hamza Yeter ve Mehmet Şevik, Kuzey Makedonya'nın Pirlepe şehrinde yapılan Veteranlar Balkan Judo Şampiyonası'nda madalyaları topladı. Hamza Yeter, M1 kategorisi 73 kiloda altın, M1-M5 kategorisi açık sıklette gümüş madalya kazanırken, Mehmet Şevik de M6 kategorisi 60 kiloda ve M6-M9 kategorisi açık sıklette altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcuları tebrik eden Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, elde edilen başarıyla gurur duyduklarını belirterek, bünyelerindeki veteran sporcuların ahlaki ve sportif yönden gençlere iyi örnek olduklarını söyledi. - MANİSA