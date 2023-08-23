Yunusemre Belediyespor, Samet Algu için lokma hayrı düzenledi

Yunusemre Belediyespor, 2017 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Samet Algu'yu anmak için lokma hayrı düzenledi. Anma organizasyonuna kulüp yöneticileri, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

Yunusemre Belediyespor, 2017 yılında elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden futbolcusu Samet Algu için lokma hayrı yaptı.

Yunusemre Belediyespor, 2017 yılında elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden futbolcusu Samet Algu'yu unutmadı. Merhum futbolcu için Yunusemre Belediye binası önünde lokma hayrı yapıldı. Anma organizasyonuna Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Sportif Direktör Sedat Öngider, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Suat Avcı, Yardımcı Antrenörler Fadıl Kantaşlı, Halil İbrahim Sarıoğlu, Serhat Koçyiğit, U18 Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Levent Holinar, Samet Algu'nun annesi Selma Algu, teyzesi Sebahat Hasnomal, kulüp personeli ve vatandaşlar katıldı. Saygı ve sevgi dolu bir insanı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Kulüp Başkanı Arif Alkan, "Acısını derinden hissettiğimiz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" diye konuştu. - MANİSA