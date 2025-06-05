Yunus Akgün, Kırıkhan'daki Öğrencilere Forma Gönderdi

Yunus Akgün, Kırıkhan'daki Öğrencilere Forma Gönderdi
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Yunus Akgün, Kırıkhan'daki Öğrencilere Forma Gönderdi
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Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki köy okuluna forma göndererek öğrencileri sevindirdi. Öğrenciler, formalarla unutulmaz anlar yaşadı.

- Yunus Akgün, köy okulundaki öğrencileri gönderdiği formalarla sevindirdi

HATAY - Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan köy okulundaki öğrencilere forma gönderdi. Çocuklar, Yunus Akgün'ün hediyeleriyle unutulmaz anlar yaşadı.

Türkiye - Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Kırıkhan ilçesinin İncirli Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Melahat Ayaz, 3 yıldır kendisinin de eğitim gördüğü okulda öğretmenlik yapıyor. Depremin etkisini hissettirdiği mahalledeki İncirli İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Ayaz, Galatasaray taraftarı öğrencileriyle birlikte İstanbul'da Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün misafiri olmuştu.

Çocuklara unutulmaz anlar yaşatan Akgün, Trendyol Süper Lig şampiyonluğunun ardından köy okulundaki öğrencileri unutmadı ve forma gönderdi. Melahat öğretmen bu anları sosyal medyadan paylaşırken, öğrenciler unutulmaz anlar yaşayarak, Yunus Akgün'ün hediyelerine çok sevindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - Spor
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