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Yunus Akgün Avrupa Kupalarında İlk Golünü Attı

Yunus Akgün Avrupa Kupalarında İlk Golünü Attı
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Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, PAOK ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı. 76. dakikada attığı golle takımının 2-1'lik skorunu belirledi.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, PAOK maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray sahasında Yunan ekibi PAOK ile oynarken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün attı. Müsabakanın 76. dakikasında Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Dries Mertens'in indirdiği topu Victor Osimhen, kale önüne Yunus'a aktardı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki Avrupa kupalarında ilk gol sevincini yaşadı. Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'de de 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Yunus 87. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Yunus Akgün Futbol Finans Spor Paok

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