Hakkari'de düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi

Hakkari'de düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması sona erdi
Güncelleme:
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması, 19 ilden 260 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı ve etkinlik boyunca katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından "Barış ve Kardeşlik" sloganıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması tamamlandı.

Kamışlı köyündeki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde 6 kategoride düzenlenen organizasyona, 19 ilden yaklaşık 260 sporcu katıldı.

İkinci gün kar yağışı altında yapılan müsabakalarda serbest stilde yarışan sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Sporcu ve antrenörler, zaman zaman halay çekti, Karadeniz yöresine ait oyunlar oynadı.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Kaymakam Mustafa Akın, organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yarışmanın iki gün sürdüğünü belirten Akın, "Dünden beridir çok güzel bir etkinlik gerçekleşiyor. Hem gençlerimiz eğlendi hem de vatandaşlarımız için farklı bir etkinlik oldu. İlçemiz için önemli bir organazisyondu. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tür etkinlikler ilerleyerek devam edecektir. Katılan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Organizasyona Bolu'dan gelen sporculardan Abdulsamet Yılmaz, yarışın güzel geçtiğini dile getirerek, "Bolu'dan 13 kişiyle geldik. Burada güzel karşılandık. Bu tür organizasyonlarda diğer arkadaşlarla da sosyalleşiyoruz. Buradaki ortam da güzel. Bayağı kar var. Farklı illerden sporcu ve antrenörler var. Burada da ilk gün birinci, ikinci gün üçüncü oldum." ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesiyle sona eren törene Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti İl Koordinatörü Bahattin Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcu, antrenör ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Spor
