Yukatel Denizli Basket yarın evinde Trabzonspor'la saat 13.00'te karşılaşacak

Yukatel Denizli Basket yarın evinde Trabzonspor'la saat 13.00'te karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Ligi'nde ilk 3 haftayı 1 galibiyet, 2 yenilgiyle geçen Yukatel Denizli Basket, yarın saat 13.00'te Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Trabzonspor'la karşılaşacak. Denizli Basket, bu maçın ardından 21 Ekim'de Lions de Geneve deplasmanına çıkacak.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Ligi'nde ilk 3 haftayı 1 galibiyet, 2 yenilgiyle tamamlayan Yukatel Denizli Basket yarın evinde Trabzonspor'la rakip olacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Trabzonspor ilk 3 maçın 2'sini kazanmayı başardı. Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Portekiz'de Benfica'ya mağlup olan Denizli Basket bu maçın ardından da 21 Ekim'de İsveçre'de Lions de Geneve deplasmanına çıkacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı