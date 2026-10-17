Yukatel Denizli Basket yarın evinde Trabzonspor'la saat 13.00'te karşılaşacak

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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Ligi'nde ilk 3 haftayı 1 galibiyet, 2 yenilgiyle tamamlayan Yukatel Denizli Basket yarın evinde Trabzonspor'la rakip olacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Trabzonspor ilk 3 maçın 2'sini kazanmayı başardı. Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Portekiz'de Benfica'ya mağlup olan Denizli Basket bu maçın ardından da 21 Ekim'de İsveçre'de Lions de Geneve deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı