Yukatel Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Yukatel Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Balotelli'nin penaltı golüyle Adana Demirspor öne geçti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Murat Şener
Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Maestro, Michut, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli???????
VavaCars Fatih Karagümrük : Sirigu, Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Marcao
Goller: Dk. 27 Balotelli (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 9 Semih Güler (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 23 Eysseric, Dk. 25 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük )
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.
4. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Marcao'nun sağ ayakla yaptığı vuruşta top sol direğe çarpıp dışarı çıktı.
12. dakikada ceza sahası içinde sol kanattan Mendoza'nın gönderdiği topa Balotelli'nin kale sahası önünde bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
25. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Michut, ceza sahası içinde Salih Dursun ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Balotelli'nin penaltı vuruşunda top kaleci Sirigu'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0
37. dakikada Balotelli'nin topuk pasıyla girdiği ceza sahasında kaleci Sirigu ile karşı karşıya kalan Milad'ın sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Sirigu'dan oyun alanına geri döndü.
40. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanatta uzak mesafeden sert şutunda kaleci Sirigu son anda yükselerek topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.