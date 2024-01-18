Yukatel Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp başkanı Murat Sancak da imza törenine katıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.
İmza törenine kulüp başkanı Murat Sancak da katıldı.