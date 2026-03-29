Yozgat'ta farklı illerden gelen takımlar airsoft etkinliğinde buluştu

Yozgat'ta düzenlenen askeri simülasyon etkinliği, farklı illerden gelen airsoft takımlarını bir araya getirdi. 300 sporcunun katıldığı etkinlikte, replika silahlar ve özel teçhizatlarla gerçekçi senaryolar oynandı.

Valilikten alınan özel izinle, il merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki eski fabrika yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe, 10 ilden gelen airsoft takımları katıldı.

Yaklaşık 300 sporcu, replika airsoft silahlar ve doğada çözünebilen 6 milimetre çapında plastik boncuk mühimmatlarla, belirlenen senaryolar çerçevesinde takımlara ayrılarak mücadele etti.

Askeri üniforma, hücum yeleği, başlık, eldiven, kamuflaj ve çeşitli teçhizat kullanan oyuncular, gerçekçi bir ortamda hobilerini gerçekleştirdi.

Etkinlik öncesinde alanı ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, takımlara başarılar diledi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti

Türkiye'de üretim yapan gofret devi iflas etti
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini öldürdü
Kars 36 Spor, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı andı

Takım arkadaşlarının en zor anı
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti

Türkiye'de üretim yapan gofret devi iflas etti
Dubai felaketi yaşıyor! Havalimanı dev bir havuza, yollar bataklığa döndü

Lüksün başkenti felaketi yaşıyor
Futbolcu cinayetinde 'konum' gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf

Türkiye'nin konuştuğu cinayette "konum" düğümü çözüldü