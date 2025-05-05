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Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
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İngiltere'de oynanan bir Ragbi maçında büyük bir kavga çıktı. Kavgayı ayırmak mümkün olmadı ve olay büyük bir arbedeye dönüştü. Maç, Giants'ın 12-10'luk galibiyeti ile sona erdi.

Huddersfield Giants'ın Hull FC ile oynadığı Ragbi maçında çok büyük bir kavga çıktı.

KAVGA ÇIKTI

Karşılaşmanın 40. dakikasında Hull FC takımından Sam Eseh, Matty English'e omuzuyla yaptığı "korkunç" darbe nedeniyle ceza aldı.

KİMSE AYIRAMADI

İki takım arasında çıkan arbede kısa sürede büyük bir kavgaya dönüşürken kavgayı ayırmak hiç kolay olmadı. Giants, St James Park'ta 12-10'luk galibiyeti garantilemeyi başardı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerhard S G:

Rugby; güreş, futbol, MMA, ağırlık kaldırma, hepsinin karışımı gibidir, antrenmanları da bu sporların hepsini kapsar, dünyanın en zor üç sporundan biridir, nasıl güçlü olduklarını hesap edin.

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Haber YorumlarıErtan:

Bu haber iyi oldu, ülkemizin gündemini tam olarak öğrendik. Tebrik ederim böyle devam edin.

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