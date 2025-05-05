Yok böyle kavga! Sahanın ortasında birbirlerine girdiler kimse ayıramadı
İngiltere'de oynanan bir Ragbi maçında büyük bir kavga çıktı. Kavgayı ayırmak mümkün olmadı ve olay büyük bir arbedeye dönüştü. Maç, Giants'ın 12-10'luk galibiyeti ile sona erdi.
Huddersfield Giants'ın Hull FC ile oynadığı Ragbi maçında çok büyük bir kavga çıktı.
KAVGA ÇIKTI
Karşılaşmanın 40. dakikasında Hull FC takımından Sam Eseh, Matty English'e omuzuyla yaptığı "korkunç" darbe nedeniyle ceza aldı.
KİMSE AYIRAMADI
İki takım arasında çıkan arbede kısa sürede büyük bir kavgaya dönüşürken kavgayı ayırmak hiç kolay olmadı. Giants, St James Park'ta 12-10'luk galibiyeti garantilemeyi başardı.