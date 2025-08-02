Yok artık Torreira! Lazio'ya golünü attı, Fenerbahçe'nin yıldızına da gönderme yaptı

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, saat 21.00'de başladı.

PERDEYİ TORREIRA AÇTI

Lucas Torreira, Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta yaptığı kafa vuruşuyla Galatasaray'ı Lazio karşısında 1-0 öne geçirdi. Torreira, gol sevincini ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar'ın gol sevinci olan "Öpücük" ile yaptı.