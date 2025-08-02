Yok artık Torreira! Lazio'ya golünü attı, Fenerbahçe'nin yıldızına da gönderme yaptı
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı. Müsabakada Lucas Torreira, Gabriel Sara'nın serbest vuruştan gelen topu kafa vuruşuyla ağlara göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Torreira, gol sevincini Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar'ın gol sevinci olan 'Öpücük' ile kutladı, bu hareketiyle ezeli rakibe gönderme yaptı.
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan müsabaka, saat 21.00'de başladı.
PERDEYİ TORREIRA AÇTI
Lucas Torreira, Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta yaptığı kafa vuruşuyla Galatasaray'ı Lazio karşısında 1-0 öne geçirdi. Torreira, gol sevincini ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar'ın gol sevinci olan "Öpücük" ile yaptı.