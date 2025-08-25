Yok artık Saint-Maximin! Yeni takımına son dakikada galibiyeti getirdi

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte Al Ahli'ye dönen Allan Saint-Maximin, yeni takımıyla ilk resmi maçında, galibiyeti getiren golü 89. dakikada attı. Maçın son anlarına 2-2'lik skorla girilirken, Saint-Maximin, başlattığı atağı golle sonuçlandırdı ve takımını öne geçirdi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye dönen Allan Saint-Maximin, 10 Milyon euro karşılığında Club America'ya transfer olarak kariyerini Meksika'da sürdürmeye karar verdi.

Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Franszı futbolcu, dün yeni takımıyla ilk resmi maçında Atlas'ı deplasmanda 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmada çok kritik bir gole imza attı.

ATAĞI BAŞLATTI GOLÜ ATTI

Maçın son anlarına 2-2'lik skorla girilirken Saint-Maximin, 89. dakikada başlattığı atağı düzgün bir vuruşla golle sonuçlandırdı ve takımını öne geçirdi. Victor Davila'nın 90+6'da attığı gol ise skoru belirledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmir Emir:

ZAMANINDA ÜST DÜZEY FUTBOL OYNAMIŞ BİRİ OLARAK SÖYLÜYORUM,FUTBOL HIZ,GÜÇ VE EKİP OYUNUDUR.BİR TAKIMDA MAKSİMEN,TADİÇ,DZEKO TARZI BİR OYUNCU OLUR.TÜMÜ AYNI TAKIMDA OYNAMAZ,OYNAYANDA SAHADA TOPU EVE GÖTÜRECEK GİBİ OYNAMAZ.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
