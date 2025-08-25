Yok artık Saint-Maximin! Yeni takımına son dakikada galibiyeti getirdi

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye dönen Allan Saint-Maximin, 10 Milyon euro karşılığında Club America'ya transfer olarak kariyerini Meksika'da sürdürmeye karar verdi.

Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Franszı futbolcu, dün yeni takımıyla ilk resmi maçında Atlas'ı deplasmanda 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmada çok kritik bir gole imza attı.

ATAĞI BAŞLATTI GOLÜ ATTI

Maçın son anlarına 2-2'lik skorla girilirken Saint-Maximin, 89. dakikada başlattığı atağı düzgün bir vuruşla golle sonuçlandırdı ve takımını öne geçirdi. Victor Davila'nın 90+6'da attığı gol ise skoru belirledi.