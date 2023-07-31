Yok artık Galatasaray! Nelsson'u yollayıp yerine Sergio Ramos'u getiriyorlar
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Süper Lig devi Galatasaray'da Victor Nelsson'un takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperin yerini PSG'den ayrılan ve prensipte anlaşma sağlandığı iddia edilen dünya yıldızı Sergio Ramos'la doldurmaya hazırlanıyor.
Yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson için sürpriz bir gelişme yaşandı. Haber Global'den Fatih Demirkol ve gazeteci Ayhan Şensoy'un aktardıklarına göre, sarı-kırmızılılar, Sergio Ramos'u renklerine bağlıyor.
ZALGIRIS MAÇI SON OLABİLİR
Ayhan Şensoy'un haberine göre, sarı-kırmızılılardan ayrılmak isteyen Nelsson Zalgiris maçında son kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkabilir.
NELSSON'UN YERİNE RAMOS
Öte yandan Haber Global'den Fatih Demirkol'un aktardığına göre ise, Victor Nelsson'la yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, PSG'den ayrılan Sergio Ramos ile prensipte anlaştı.