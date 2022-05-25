Yer yerinden oynayacak! Ali Koç yine canlı yayına çıkıyor, bu kez hedefindeki isim başka - Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'nın canlı yayındaki tartışması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ünlü yorumcuya sert sözlerle yüklenen Koç'un bu kez A Spor ekranlarına çıkacağı iddia edildi.

"PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN"

Ünlü spiker ve yorumcu Melih Şendil, Ali Koç'un bu kez canlı yayında Erman Toroğlu ile yüzleşeceğini öne sürdü. Bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Toroğlu, "Hay hay. Ali Koç dahil herkese A Spor'da kapım açık. Yüzleşmeye, tartışmaya, konuşmaya her zaman hazırım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın." ifadelerini kullandı.

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