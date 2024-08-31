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Yine aynı provokasyon! Amedspor maçına Mahmut Yıldırım posterleri ile gittiler

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Geçen hafta oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçında bir grup Sakaryaspor taraftarının, 90'lı yıllarda adı Güneydoğu'da faili meçhul cinayetlerle anılan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın maskeleri ile maça gittiği ortaya çıktı.

Amedspor geçtiğimiz hafta İstanbul Olimpiyatı Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Maçın ardından ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.

AMEDSPOR MAÇINA, MAHMUT YILDIRIM MASKELERİ İLE GİTTİLER

Bir grup Sakaryaspor taraftarının, 90'lı yıllarda Güneydoğu'da işlenen faili meçhul cinayetlerde adı geçen Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafından maske yaptığı, bu maskelerle maça gittiği ortaya çıktı.

BURSASPOR MAÇINDA ORTALIK KARIŞMIŞTI

Geçtiğimiz sene, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Bursaspor-Amedspor maçında da ortalık karışmıştı. Bursa'da oynanan karşılaşmada, taraftarlar "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açmış, karşılaşma boyunca sahaya madde yağdı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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