Yılport Samsunspor'un Erzurum kampı devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, ikinci antrenmanında kuvvet depoladı.
Takım, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından izokinetik kuvvet testine tabi tutuldu.
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Spor