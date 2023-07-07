Yılport Samsunspor, Marius Mouandilmadji'yi transfer etti

Samsunspor, Belçika'nın RFC Seraing takımından Marius Mouandilmadji'yi transfer ettiğini duyurdu. İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Mouandilmadji ile üç yıllık sözleşme imzalandı. Forvet olarak görev yapan Çad'lı oyuncu, geçen sezon 27 maça çıktı. Bu maçların 24'ünde ilk 11 olarak sahaya çıktı. Marius Mouandilmadji geçen sezon 11 gole imza attı.