Yılın futbolcusuna verilen 'Altın Top' ödülü için adaylar açıklandı
Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için 2025 yılının adayları belli oldu. PSG'den 9 futbolcu listede yer aldı.

PSG'DEN 9 İSİM YER ALDI

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından açıklanan 30 kişilik listede; UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşan Paris Saint-Germain (PSG) kadrosundan Ousmane Dembele, Desire Doue, Gianluigi Donnarumma ve Achraf Hakimi başta olmak üzere 9 oyuncu yer aldı.

EN SON RODRI KAZANDI

Ödülü son olarak Premier Lig ekibi Manchester City ile büyük başarılara imza atan İspanyol orta saha oyuncusu Rodri kazanmıştı.

Adaylar şöyle:

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Ousmane Dembele, Desire Doue, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha (PSG), Denzel Dumfries, Lautaro Martinez (Inter), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane, Michael Olise (Bayern Münih), Robert Lewandowksi, Pedri, Raphinha, Lamine Yamal (Barcelona), Alexis Mac Allister, Muhammed Salah, Virgil van Dijk (Liverpool), Scott McTominay (Napoli), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
Kerem aktürkoglu

