Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti
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Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, Jose Mourinho'nun Milan Skriniar'ın transferi için bizzat devreye girdiği ve Skriniar ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek "Seninle yeniden çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi. Skriniar'ın da "Sizinle çalışmak benim için bir ayrıcalık. Fenerbahçe'de devam etmeye hazırım" yanıtını verdiği öğrenildi.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, çok istediği Skriniar ile görüntülü konuştu ve transfere ikna etti.

TEK CÜMLESİYLE İKNA ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecek sezon da kadrosunda görmek istediği Slovak stoperin transfer görüşmelerinde bizzat devreye girdi.

Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Skriniar ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Portekizli hocanın, deneyimli oyuncuya "Seninle yeniden çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcunun ise, "Sizinle çalışmak benim için bir ayrıcalık. Fenerbahçe'de devam etmeye hazırım" yanıtını verdiği belirtildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYalçın DEMİR:

Hızlı adam alın Allah aşkına , skriniar yavaş , hangi mevki olursa olsun hızlı oyuncu alın

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