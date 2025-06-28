Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, çok istediği Skriniar ile görüntülü konuştu ve transfere ikna etti.

TEK CÜMLESİYLE İKNA ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecek sezon da kadrosunda görmek istediği Slovak stoperin transfer görüşmelerinde bizzat devreye girdi.

Skriniar ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Portekizli hocanın, deneyimli oyuncuya "Seninle yeniden çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcunun ise, "Sizinle çalışmak benim için bir ayrıcalık. Fenerbahçe'de devam etmeye hazırım" yanıtını verdiği belirtildi.