Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye veda etti! Takım arkadaşları paylaşımına yorum yağdırdı - Haberler

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye veda etti! Takım arkadaşları paylaşımına yorum yağdırdı
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Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçında son kez Kadıköy'e çıkan Berke Özer maç sonunda sosyal medya hesabından "sarı lacivertli kalp" paylaşımı yaptı. Takım arkadaşlarıyla da vedalaşan Berke'nin duygusallaştığı gözlerden kaçmadı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Berke Özer, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla son kez Ülker Stadı'nın çimlerine ayak bastı. Sosyal medya hesabından "sarı-lacivertli kalp" paylaşımında bulunan genç kaleciye takım arkadaşlarından yorum yağdı.
TAKIM ARKADAŞLARI VEDA ETTİ
Mert Hakan Yandaş, Berke'nin yaptığı paylaşımının altına "Yolun açık olsun" yazarak, genç eldivene veda etti. Sarı-lacivertli takımın üçüncü kalecisi Ertuğrul Çetin de "Bu kalp seni unutur mu?" ifadelerini kullandı.
BERKE'NİN FENERBAHÇE KARNESİ
Berke Özer, 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 21 yaşındaki eldiven, bu sezon Süper Lig'de 14 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu.
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