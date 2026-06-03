17 Yaş Altı Yıldız Erkek Basketbol Milli Takımı'nda Dünya Kupası hazırlıkları
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na hazırlanan Yıldız Erkek Basketbol Milli Takımı, Slovenya ile oynadığı iki hazırlık maçını da kazanarak çalışmalarının bu etabını tamamladı.
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele edecek Yıldız Erkek Basketbol Milli Takımı, Slovenya'da oynadığı hazırlık maçlarıyla çalışmalarının bu etabını tamamladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda yer alacak milliler, Slovenya ile iki özel karşılaşma yaptı.
Ay-yıldızlılar, ilk müsabakada rakibini 64-49 mağlup etti. Milli takımda Ömer Kutluay 18 sayı, 8 ribaunt, Darius Karutasu 13 sayı, 5 ribaunt, Noyan Tolan 7 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.
Türkiye, Slovenya ile oynadığı ikinci hazırlık maçından da 79-73 galip ayrıldı. Millilerde bu karşılaşmada Beşir Briant 16 sayı, 4 ribaunt, Darius Karutasu 14 sayı, 12 ribaunt, Ömer Kutluay da 14 sayı, 4 asistlik performans sergiledi.