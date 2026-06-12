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Petkimspor'un milli gururu Yiğit

Petkimspor'un milli gururu Yiğit
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Aliağa Petkimspor'un yeni transferi Yiğit Onan, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un yeni sezon öncesi transferde Manisa Basket'ten kadrosuna kattığı Yiğit Onan, A Milli Takım'a seçildi. Geçen sezon da ay-yıldızlı ekipte forma giyen 24 yaşında, 2.08 boyundaki uzun oyuncu Yiğit, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alacak. Yiğit Onan sezonu 30 maçta 11.0 sayı, 4.0 ribaund, 2.0 asist ortalamasıyla tamamlamıştı. Petkimspor oyuncuyla ilgili, "Oyuncumuz Yiğit Onan'ı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında mücadele edecek A Erkek Milli Takım aday kadrosuna seçilmesinden dolayı tebrik ediyor; Ay-Yıldızlı formayla çıkacağı karşılaşmalarda başarılar diliyoruz" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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