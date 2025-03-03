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Yeşilay Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası Afyonkarahisar'da Yapıldı

Yeşilay Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası Afyonkarahisar'da Yapıldı
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Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası, Afyonkarahisar'da 81 ilde düzenlenen etkinliklerle Yeşilay Haftası'na start verdi. Turnuvada 160 sporcu kıyasıya mücadele ederken, ailelere bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verildi.

Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübünün işbirliğiyle gerçekleştirildi.

81 ilde düzenlen turnuva ile Yeşilay Haftası faaliyetlerine başladı. 160 sporcunun katıldığı turnuvada çocuklar kıyasıya mücadele ederken aileleri de Yeşilay ve bağımlılıkla mücadele hakkında bilgilendirildi. Sporcu çocuklarımıza hayatları boyunca zararlı alışkanlıklardan uzak durma kazanımı Yeşilay Gönüllüleri tarafından aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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