Yeşilay Spor Oyunları 3x3 Basketbol Turnuvası Afyonkarahisar'da Yapıldı

Yeşilay Spor Oyunları Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübünün işbirliğiyle gerçekleştirildi.

81 ilde düzenlen turnuva ile Yeşilay Haftası faaliyetlerine başladı. 160 sporcunun katıldığı turnuvada çocuklar kıyasıya mücadele ederken aileleri de Yeşilay ve bağımlılıkla mücadele hakkında bilgilendirildi. Sporcu çocuklarımıza hayatları boyunca zararlı alışkanlıklardan uzak durma kazanımı Yeşilay Gönüllüleri tarafından aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR