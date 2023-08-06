Yeşil sahalar bunu da gördü! Kaleci, büyü yaparak penaltıyı kurtardı

Kuzey ve Orta Amerika Ligler Kupası son 32 turunda Tigres ve Vancouver Whitecaps arasında oynanan ve penaltılara giden maçta Tigres'in kalecisi Nahuel Guzman'ın penaltı atışları sırasında ağzından uzun bir ip çıkarıp kaleye yerleştirmesi dikkat çekti. Bu hareketinden sonra penaltıyı kurtaran Guzman'ın büyü yaptığı iddia edildi. Tigres, penaltılar sonucunda Vancouver Whitecaps'i 5-3 mağlup etti.

Kuzey ve Orta Amerika Ligler Kupası son 32 turunda Tigres ve Vancouver Whitecaps arasında oynanan maçta, Tigres'in kalecisi Nahuel Guzman'ın ağzından çıkardığı uzun bir ipi kalenin içine bırakması büyü iddialarına yol açtı.

MAÇ PENALTILARA GİTTİ

Kuzey ve Orta Amerika Ligler Kupası son 32 turunda Tigres ve Vancouver Whitecaps kozlarını paylaştı. Normal ve uzatma süresi 1-1 sonuçlanan maç penaltılara gitti.

BÜYÜ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Tigres rakibini penaltılar sonucunda 5-3 mağlup ederken, seri penaltı atışları sırasında Tigres kalecisi Nahuel Guzman'ın hareketi dikkatlerden kaçmadı. Penaltı atışları sırasında ağzından uzun bir ip çıkaran Guzman kalenin içine yerleştirdi. Bu hareketinden sonra penaltıyı kurtaran Nahuel Guzman'ın büyü yaptığı iddia edildi.