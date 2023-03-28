Deplasmanda farka koştular! Samsunspor gümbür gümbür Süper Lig'e geliyor

Spor Toto 1. Lig'in lideri Samsunspor, 29. hafta karşılaşmasında deplasmanda Boluspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran Karadeniz ekibi, Süper Lig'e yükselme umudunu iyice güçlendirdi.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasının açılış maçında deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi. Lider Samsunspor, maçtan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

İKİNCİ YARIDA ŞOV YAPTILAR

Boluspor, Gökhan Alsan'ın 8'inci dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. Boluspor'da 51'de Hakan Bilgiç ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı. Deplasman ekibi 47, 53 ve 61'de Douglas Tanque, 74'te Tomane ve 84'te Soner Aydoğdu'nun golleriyle maçı 5-1 kazandı.

19 MAÇLIK SERİ

Yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran Karadeniz ekibi, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sağlama aldı.maçlık galibiyet serisi yakalayan Samsunspor, 5 maç sonra kalesinde ilk kez gol gördü.En yakın takipçi Eyüpspor'a 7, üçüncü sıradaki Rizespor'a da 11 puan fark attılar.