Yeni takımı Fenerbahçe mi olacak? Zaha'ya teklif edilen paralar dudak uçuklatır

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Wilfried Zaha için yıllık 6 milyon eurodan fazla maaşı gözden çıkardı. Suudi Arabistan'dan da yüksek rakamlar alan yıldız futbolcunun ise hangi takıma gideceği merak konusu.

Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla maaş teklif etti. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Fildişili futbolcunun yeni durağı merak konusu.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ YAPTI

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 6 milyon eurodan fazla maaş teklif ettiği kaydedildi.

SUUDİLER DEVREYE GİRDİ

İsmi bir süredir Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Fildişili yıldıza Suudi Arabistan'dan 12 milyon eurodan fazla teklifler de yapıldı.