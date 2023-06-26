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Yeni takımı Fenerbahçe mi olacak? Zaha'ya teklif edilen paralar dudak uçuklatır

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Wilfried Zaha için yıllık 6 milyon eurodan fazla maaşı gözden çıkardı. Suudi Arabistan'dan da yüksek rakamlar alan yıldız futbolcunun ise hangi takıma gideceği merak konusu.

Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla maaş teklif etti. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Fildişili futbolcunun yeni durağı merak konusu.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ YAPTI

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 6 milyon eurodan fazla maaş teklif ettiği kaydedildi.

SUUDİLER DEVREYE GİRDİ

İsmi bir süredir Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Fildişili yıldıza Suudi Arabistan'dan 12 milyon eurodan fazla teklifler de yapıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Wilfried Zaha Fenerbahçe Spor Haberler

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