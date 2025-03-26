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Yeni Mersin İdmanyurdu Giresunspor'u Farklı Geçti

Yeni Mersin İdmanyurdu Giresunspor'u Farklı Geçti
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Yeni Mersin İdmanyurdu, Giresunspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Maç, Çotanak Stadyumu'nda oynandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Giresunspor, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk etti. Karşılaşma Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çotanak

Hakemler: Yakup Özhan, İsmail Semih İleri, Mustafa Soner Yüce

Giersunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Ertuğrul (Furkan Arda dk. 80), Şenel Hami (Gökmen dk. 86), Ali Emirhan, Muhammet, Barış, Alperen (Emirhan dk. 46), Emre (Arda Kılıç dk. 69), Mehmet, Furkan (Arda Cebeci dk. 86)

Yedekler: Ahmet Taha, Ömer Asaf, Fatih, Ahmet

Teknik Direktör: Adil Tozlu

Yeni Mersin İdmanyurdu: Mücahit, Ender, Furkan (Uğur dk. 69), Muhammet Ali (Serkan dk. 86), Oğuzhan (Zeynullah dk. 86), Ümit Yasin, Alper, Cuma (Mustafa dk. 31), Atakan, Özgür, Umut (Muhammet dk. 69)

Yedekler: Kurtuluş, Birol, İsa, Berat Can, Gökcan

Teknik Direktör: Ahmet Cingöz

Goller: Furkan Güneş (dk. 1), Cuma Menize (dk. 10), Uğur Can (dk. 81 ve 90+1) (Yeni Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Alper Uludağ (Yeni Mersin İdmanyurdu), Arda Kılıç (Giresunspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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