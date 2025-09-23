Yeni Malatyaspor'un 6 Puanı Silindi
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'un kulüp dosyasından dolayı 6 puanını sildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kulübe ceza verildiği bildirildi. Malatya temsilcisi, -36 puanla son sırada yer alıyor.
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un 6 puanını sildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -36 puanla son sırada bulunuyor.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor