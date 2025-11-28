Yeni Malatyaspor, takımda oyuncu kalmadığı için maça çıkmayacak

Yeni Malatyaspor, son günlerde derinleşen bahis soruşturması ve art arda gelen sakatlıklar nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya. Kulüp, yarın oynanması planlanan Adanaspor maçına çıkaracak yeterli oyuncusu kalmadığını duyurarak sahaya çıkamayacağını açıkladı. Yönetim, kararın "kulübün geleceğini korumak adına zorunlu bir adım" olduğunu vurguladı.

KADRO YETERSİZLİĞİ

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada yönetimin tek amacının kulübü daha güçlü yarınlara taşımak olduğunu vurgulayarak, altyapıdaki 14 ve 15 yaş altı takımların faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürüleceğini ifade etti.

Yeni Malatyaspor'un Adanaspor deplasmanına ilişkin kararı ise şöyle açıklandı:

"Bahis soruşturması ve sakatlıklar nedeniyle, yarın oynanması planlanan karşılaşmada yer almamız kadro yetersizliği nedeniyle mümkün görülmemektedir. Teknik ekibimiz ve futbolcularımızla yapılan kapsamlı değerlendirmelerde, tüm çabalara rağmen 2. Lig'in 13. haftasında kadromuzun mücadele için yeterli olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu karar, mevcut tabloya rağmen kulübün geleceğini korumak adına alınmış zorunlu bir adımdır."