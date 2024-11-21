Yeni Malatyaspor, İstanbulspor Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Uğur Okulları İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.
Malatya temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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