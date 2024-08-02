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Yeni Malatyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, Başkanı eleştirerek seçimli kongre kararı istedi

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Yeni Malatyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, Başkan Adil Gevrek'i sert sözlerle eleştirerek, seçimli kongre kararı alınmasını istedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, Başkan Adil Gevrek'i sert sözlerle eleştirerek, seçimli kongre kararı alınmasını istedi. Özköse kongre kararı alınması durumunda başkan adayı olacağını da ifade etti.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, düzenlediği basın toplantısında Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'i sert sözlerle eleştirdi. Yeni Malatyaspor'un içerisinde bulunduğu durumdan Başkan Adil Gevrek'in sorumlu olduğunu söyleyen Özköse, seçimli kongre kararı alınması durumunda başkan adayı olacağını ifade etti. Özköse, "Kendisine güven olmadığı için kulübe destek verilmediğini söyledim. Beni disipline verdi. Disiplin Kurulu, disiplinlik suçu yoktur kararı verdi. Bizi gönder, sen ne yaptın? 11 aydır bir şey yapmadınız. Depremde şehit olan kalecinin parasını vermedin. 7-8 milyonluk bütçe oluşturduk, bu parayı niye vermiyorsun" diye konuştu.

"Seçime gitmezse bu iş mahkemede biter"

Yeni Malatyaspor'un bir çıkmazın içerisine sürüklendiğini belirten Özköse, "Seçimli kongre kararı al, biz adayız. Transfer tahtasını açıp, takımı düştüğü çamurdan kurtaracağız. Adil Gevrek'in kongre kararı almasını istiyoruz. Kulübün önünü açsın. Kendi de aday olsun. Görevi bırakmayacağını söylüyor. 6 yıldır takımı bitirdi. Futbolcu satma operasyonu yapıyor. Seçime gitmezse bu iş mahkemede biter. Hesaplara ulaşamıyoruz, karar defteri ortada yok. Tek adam bu kulübü yönetiyor. Bütçeyi oluşturduk. Tahtayı açacak para ve dinamikler mevcut. Tek yapılacak şey kongre kararı alınması" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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