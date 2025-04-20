Yeni Malatyaspor, Adanaspor'a 4-0 Mağlup Oldu

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu, Ömer Lütfü Aydın

YENİ MALATYAPOR: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Emircan Bayrakdar, Emir Ulusoy(Dk.85 Eymen Avcı), Kerem Altunışık(Dk.81 Mehmet Yılmaz), Murat Şamil Güler(Dk.85 Kemalcan Eser), Enes Savucu, Halil Atcı (Dk.46 Muhammed Göktürk Gök), Umut Taniş, Osman Katipoğlu (Dk.46 Ömer Çağrı Ataş)

ADANASPOR: Nurullah Arslan(Dk.46 Muhammed Emin Çelik), Yasin Midiliç(Dk.76 Azer İpek), Feyzi Yıldırım, Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay, Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz(dk.65 Burhan Tuzun), Endri Çekiçi(Dk.80 Daniel Candeias), Orkan Çınar, Metehan Altunbaş, Elias Durmaz(Dk.46 Emir Can Aksu)

GOLLER: Dk.8 Orkan Çınar, Dk.44 Endri Çekiçi (P), Dk.45 Feyzi Yıldırım, Dk.87 Burhan Tuzun ( Adanaspor )

KIRMIZI KART: Yiğit Ulaş ( Yeni Malatyaspor )

SARI KARTLAR: Dk.55 Alperen Arslan, Dk. 58 Emir Ulusoy, Dk.82 Murat Şamil Güler ( Yeni Malatyaspor ) - Dk.53 Feyzi Yıldırım,Dk58 Endri Çekiçi, Dk.78 Azer İpek ( Adanaspor )

YENİ Malatyaspor, 1'inci Lig'in 35'inci haftasında konuk ettiği Adanaspor'a 4-0 mağlup oldu.

8'inci dakikada sağ çaprazda Doğukan Emeksiz'in pası ile buluşan Orkan Çınar düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Yeni Malatyaspor ağlarına gönderdi. (0-1)

44'üncü dakikada kazanılan penaltı ile topu ağlara gönderen Endri Çekiçi takımını iki farklı öne geçirdi. (0-2)

45'inci dakikada Yasin Midiliç'in sağ kanatta topu buluşturduğu Feyzi Yıldırım sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.(0-3)

87'nci dakikada atak yönüne göre sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Burhan Tuzun sert bir vuruş ile topu filelerle buluşturdu. (0-4)

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında Adanaspor'a 4-0 mağlup oldu.