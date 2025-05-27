Yeni maceraya atılıyor! Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı

Yeni maceraya atılıyor! Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı
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Yeni maceraya atılıyor! Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül'ün görevinden ayrıldığını duyurdu. Gönül, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

TFF, Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada Gökhan Gönül'ün kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığından bahsedildi.

Gökhan Gönül'ün kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı vurgulandı. TFF'den yapılan açıklama şöyle: "Gökhan Gönül'e Teşekkür Ediyoruz. Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan Gökhan Gönül, Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Millî Takımımızın formasını 66 kez giyerek unutulmazlar arasına adını yazdıran, profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından Ümit Millî Takımımızda görev yapmaya başlayan Gökhan Gönül'e bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.

2024 Ocak ayından bu yana Ümit Millî Takımda görev yaptığını belirten Gökhan Gönül, genç millî takımlar teşkilatının bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Gökhan Gönül, "Milli forma kutsaldır. A Millî Takım'da yıllarca ter döktüm. Futbolculuğum bitince de Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında genç arkadaşlarıma yardımcı olma fırsatı verildi. Bunun için çok teşekkür ediyorum. 2024 yılının Ocak ayında yardımcı antrenör olarak başladığım, 2024 Eylül ayından bu yana da teknik direktör olarak sürdürdüğüm görevim burada sona eriyor. Ay-Yıldızlı forma altında çalışmak benim için büyük bir onurdu. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Elde ettiğim tecrübeler yeni kariyerimde bana ışık tutacak. Çizdiğim kariyer yolculuğuna dinamikleri çok farklı olan kulüp deneyimini de ekleyip bilgi birikimimi artırmak, tecrübelerimi pekiştirmek istiyorum. Buradan başta bana bu fırsatı veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu olmak üzere, omuz omuza görev yaptığım tüm mesai arkadaşlarıma, öğrencilerime ve TFF çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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