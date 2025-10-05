Yavuz Ağralı, Balkan Maratonu'nda 3.'lükle Gururlandırdı

12 Bingölspor'un milli sporcusu Yavuz Ağralı, Balkan Maraton Şampiyonası'nda 3'üncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bugün gerçekleştirilen Balkan Maraton Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve 12 Bingölspor Kulübü'nü temsil eden milli atlet Yavuz Ağralı, 42,2 kilometrelik parkuru 2 saat 24 dakika 23 saniyede tamamlayarak Balkan 3'üncüsü oldu. İnancı ve azmiyle dikkat çeken Ağralı, elde ettiği bu dereceyle 12 Bingölspor bayrağını Balkanlar'da gururla dalgalandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu önemli başarıyla hem şehrimize hem ülkemize büyük bir gurur yaşatan sporcumuz Yavuz Ağralı'yı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen teknik ekibimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" denildi. - BİNGÖL