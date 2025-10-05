Haberler

Yavuz Ağralı, Balkan Maratonu'nda 3.'lükle Gururlandırdı

Yavuz Ağralı, Balkan Maratonu'nda 3.'lükle Gururlandırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 Bingölspor'un milli sporcusu Yavuz Ağralı, bugün gerçekleştirilen Balkan Maraton Şampiyonası'nda 42,2 kilometrelik parkuru 2 saat 24 dakika 23 saniyede tamamlayarak 3. oldu. Elde ettiği başarıyla hem şehrine hem de ülkesine gurur kaynağı oldu.

12 Bingölspor'un milli sporcusu Yavuz Ağralı, Balkan Maraton Şampiyonası'nda 3'üncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bugün gerçekleştirilen Balkan Maraton Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve 12 Bingölspor Kulübü'nü temsil eden milli atlet Yavuz Ağralı, 42,2 kilometrelik parkuru 2 saat 24 dakika 23 saniyede tamamlayarak Balkan 3'üncüsü oldu. İnancı ve azmiyle dikkat çeken Ağralı, elde ettiği bu dereceyle 12 Bingölspor bayrağını Balkanlar'da gururla dalgalandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu önemli başarıyla hem şehrimize hem ülkemize büyük bir gurur yaşatan sporcumuz Yavuz Ağralı'yı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen teknik ekibimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

Okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybebenlerin sayısı 37 oldu
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.